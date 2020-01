La rapina era finta, ma non le denunce: nei guai tre ragazzi (Di giovedì 2 gennaio 2020) Maria Girardi I responsabili non sapevano che, onorando la tradizione dei Santi Innocenti, sarebbero finiti dinanzi al Tribunale di Lecce Il rispetto delle tradizioni, alle volte, può rivelarsi controproducente. È questo il caso di due ragazzi di Nardò finiti nei guai per aver onorato i Santi Innocenti e l'antica usanza, oramai desueta nel Mezzogiorno d'Italia ma ancora in voga in Spagna e in molti Paesi latini, di fare scherzi anche pesanti il 28 dicembre. I responsabili, a tal proposito, hanno pensato bene di organizzare una finta rapina del tutto inconsapevoli, però, di essere denunciati per davvero e di finire così dinanzi al Tribunale di Lecce. I fatti si sono svolti per l'appunto la sera dello scorso 28 dicembre quando, presso il commissariato di Nardò, è arrivato un 17enne accompagnato dalla madre. La sua testimonianza, sin da subito, è apparsa ricca di anomalie e non ... Leggi la notizia su ilgiornale

mauriziofabi99 : @Marcoclari1 @fuggire_ @patriziagatto3 Marco non è assolutamente normale,nulla è normale di quello che sta accadend… - infoitestero : Rapina e spari a Berlino, era una scacciacani -