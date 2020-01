A Barra per soccorrere un uomo lanciano petardo sotto ambulanza (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Stavano per scendere dall’ambulanza per soccorrere un uomo che era nella sua casa di Barra, quartiere orientale di Napoli, quando qualcuno ha lanciato un petardo sotto il mezzo. Quando i medici hanno aperto lo sportello la ‘cipolla’ è deflafrata con un enorme boato. Il rischio che il mezzo saltasse in aria è stato concreto perché l’ambulanza era con le bombole di ossigeno a bordo. Il medico per il boato è caduto all’indietro riportando ferite oltre a danni al timpano. L’ambulanza era partita alle 12.30 da via Chiatamone dopo la segnalazione arrivata da Barra. Un episodio simile accadde alla postazione Aeroporto a Pianura esattamente un anno fa. È l’aggressione numero 200 dall’inizio dell’anno contro personale medico impegnato tra Napoli e provincia. L'articolo A Barra per soccorrere un uomo ... Leggi la notizia su anteprima24

