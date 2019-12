Sharon Stone si iscrive a una app di incontri, ma gli utenti credono sia un fake e le bloccano l’account (Di lunedì 30 dicembre 2019) Sharon Stone si iscrive all’app di incontri Bumble, ma tutti credono sia fake Piccola disavventura sul web per Sharon Stone: l’attrice di Basic Instinct, 61 anni, si è iscritta a una popolare app di incontri, “Bumble”: peccato che gli utenti sulla piattaforma, scettici sul fatto che davvero si trattasse della star del cinema, abbiano segnalato l’account al punto che questo è stato bloccato. È stato a quel punto però che la Stone ha fatto capire che era davvero lei ad aver aperto un account su Bumble: “Ehi @bumble, mi stai escludendo?”, ha scritto infatti la celebre attrice su Twitter. “Mi sono iscritta sulla app di incontri – ha continuato – e hanno chiuso il mio account. Non lasciatemi fuori dall’alveare!”. Così, alla fine, tutto si è risolto per il meglio. L’account di Sharon Stone è stato riattivato e la ... Leggi la notizia su tpi

Agenzia_Ansa : App di incontri blocca #SharonStone, pensavano fosse un fake ma era proprio lei. L'attrice protesta su Twitter e Bu… - repubblica : Sharon Stone cerca l'anima gemella online ma la app la blocca pensando sia un fake - ansa_tecnologia : App di incontri blocca Sharon Stone, pensavano fosse un fake. L'attrice protesta su Twitter, e Bumble riattiva subi… -