Juventus | l’addio a Mandzukic | «Grazie di tutto | Marione» – VIDEO

Mario Mandzukic - l’addio alla Juventus con un lungo messaggio : “Giocare qui un privilegio”. I suoi ringraziamenti sono per Allegri e Marotta : Mario Mandzukic lascia la Juventus e va all’Al Duhail di Doha. La trattativa si è conclusa alla vigilia di Natale con la firma dell’attaccante croato postata sul sito ufficiale del club qatariota che ha immortalato il momento in cui il vicecampione del mondo sottoscriveva il passaggio alla sua nuova squadra. Per il 33enne si interrompono così circa quattro anni e mezzo in bianconero. Una lunga esperienza fatta di 4 scudetti, 3 Coppe Italia e 2 ...

