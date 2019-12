Paragone contro il Movimento 5 Stelle | “Mi appellerò al giudice”

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 29 dicembre 2019) Il senatore delGianluigiè pronto a dare battaglia al suo partito, accusato costantemente dopo l’accordo di Governo trovato con il Partito Democratico che ha consentito ai pentastellati di rimanere a capo dell’esecutivo dell’Italia. Dopo aver votato no alla manovra economica e aver dichiarato di dissociarsi dalla maggioranza per quel che riguarda l’autorizzazione a procedereMatteo Salvini,ha affermato: “Io sono come Spirit, il cavallo selvaggio, e d’altra parte loro mi avevano preso per questo. Io sono oggi quello che loro erano alle origini e che ora non sono più perché il sistema li ha addomesticati“.: “Ilè morto”ha dichiarato di non temere una eventuale espulsione dal, vociferata dopo la posizione presa dal senatorele ...

