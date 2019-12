Mila Suarez Instagram, curve strizzate nel bikini: «Irresistibile!» (Di sabato 28 dicembre 2019) La bellissima Mila Suarez è andata in vacanza a Dubai e ha pensato di condividere uno scatto di questa sua avventura con i suoi followers. La modella ed ex gieffina ha caricato una sua foto in bikini davvero molto sensuale. Il post su Instagram di Mila Suarez è piaciuto tantissimo. Moltissimi sono stati i complimenti ricevuti dalla showgirl. Il suo fisico è talmente perfetto da sembrare scolpito nel marmo. La Suarez, poi, attraverso il suo post, ha voluto anche lanciare un messaggio ai suoi ammiratori: «Things are different now…let’s play by new rules (Le cose ora sono diverse … giochiamo con nuove regole». Molto probabilmente l’anno nuovo porterà molte novità. Leggi anche –> Mila Suarez Instagram, intrigante in sella alla moto: «Stupenda!» Mila Suarez Instagram: irresistibile in bikini La modella Mila Suarez su Instagram ha postato una sua foto al mare ... Leggi la notizia su urbanpost

Mila Suarez Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Mila Suarez