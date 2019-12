Interventi per l’edilizia scolastica | la Provincia approva tre progetti

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Il Presidente delladi Benevento, Antonio Di Maria, hato treriguardanti altrettantidi ristrutturazione e miglioramento funzionale nelle strutture scolastiche di proprietà dell’Ente. Si tratta di: Diverso utilizzo di un mutuo della Cassa Depositi e Prestiti dell’importo di Euro 375mila circa per la messa in sicurezza di un blocco Aule dell’ala est dell’Istituto Tecnico Industriale “G.B. Lucarelli” di Benevento; Manutenzione straordinaria dell’importo di 139mila euro circa per l’Istituto “Medi – Livatino” Liceo Classico di San Marco dei Cavoti; Lavori di adeguamento antincendio 2° lotto dell’importo di 184mila euro circa per i Servizi Alberghieri “A. Moro” di Montesarchio. L'articoloper l’edilizia: latreproviene da Anteprima24.it.

