Da FIFA 20 a Death Stranding | il meglio dei giochi PS4 del 2019 in un unico video

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Gli appassionati di calcio virtuale hanno trovato in20 un degno esponente della categoria. Assieme al rivale eFootball PES 2020, il titolo sportivo di EA Sports e Electronic Arts ha pennellato illudico di ogni fan, segnando un anno incredibilmente ricco di uscite e capolavori. Per ogni genere e palato. Lo sa bene il popolo geek, che proprio nell'anno ormai agli sgoccioli ha potuto dedicarsi a tantissimi titoli di assoluto richiamo, per dodici mesi incredibili da ogni punto di vista - e che hanno messo sul piatto pure il debutto della portatile Nintendo Switch Lite e di Google Stadia, piattaforma per il gioco in streaming del colosso di Mountain View. amazon box="B07SFJY263" E lo sa bene anche "mamma" Sony, che sul suo canale YouTube ufficiale ha pubblicato unche ripercorre ildella sua PlayStation 4. Lo fa naturalmente con spezzoni di quelli che ...

OptiMagazine : Da #FIFA20 a Death Stranding: il meglio dei giochi #PS4 del 2019 in un unico video -