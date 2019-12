Calendario Eventi OA Sport 2020 | la guida completa sarà on-line il 31 dicembre!

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Sta per iniziare un nuovo anno, ilè ormai alle porte e tutti gli appassionati disono in trepidante attesa perchéuna stagione…a cinque cerchi. Le Olimpiadi di Tokyo, in programma dal 22 luglio al 9 agosto, rappresentano indiscutibilmente l’evento principale dell’anno che verrà, le attenzioni di tutto il mondo saranno rivolte per quasi tre settimane sulla capitale nipponica dove i migliori atleti delle più svariate discipsi daranno battaglia per la conquista delle medaglie. I lettori più fedeli di OAsono in grande attesa del, l’imperdibile regalo che la nostra testata vi fa ogni anno come da tradizione il 31 dicembre: in mattinata potrete trovare l’imperdibile, immancabile, irrinunciabile file dove la nostra redazione ha inserito tutti gliivi che ci attendono nei prossimi dodici mesi. Stiamo ...

Leggi la notizia su oasport

MonicaScottodan : RT @romenapieve: Il calendario completo delle attività di Romena: corsi, incontri eventi del nuovo anno - CIAfra73 : RT @cheTVfa: TOP OF THE TV Speciale 2019 Un anno di TV. I 12 eventi televisivi, mese per mese, che hanno contrassegnato il 2019. Una speci… - TvAddicted1 : RT @cheTVfa: TOP OF THE TV Speciale 2019 Un anno di TV. I 12 eventi televisivi, mese per mese, che hanno contrassegnato il 2019. Una speci… -