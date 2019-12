Alt ai traghetti per il maltempo, Pozzuoli paralizzata. Il sindaco: Farò una denuncia alla Procura (Di lunedì 23 dicembre 2019) “Da stamattina la città è paralizzata dalle auto dirette alle isole che non possono imbarcarsi a causa della sospensione dei collegamenti. Nessuno si è preoccupato di avvisarci né di avvisare preventivamente gli automobilisti in partenza che non ci si poteva imbarcare oltreché da Napoli nemmeno Pozzuoli, fornendo informazioni sbagliate e dirottando in questo modo migliaia di auto verso la nostra città”. Lo dichiara il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia. “Ancora una volta – aggiunge – la città è costretta a subire una disorganizzazione altrui e ripercussioni sull’ambiente e sulle attività commerciali e produttive, bloccando il centro storico. Nel caos più totale sono rimasti intrappolati anche ambulanze, mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine. E’ vergognoso che possa accadere questo in una città che, come tutti sanno, vive nel ...

Leggi la notizia su ildenaro

Alt traghetti Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Alt traghetti