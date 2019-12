Un ragazzo da ammirare

Leggi la notizia su bigodino

(Di domenica 22 dicembre 2019) Credere di non poter superare gli ostacoli è più normale di quanto sembri, ma questa non è una scusa per arrendersi. Hai il dovere di volare il più in alto possibile per raggiungere i tuoi obiettivi. Ci sono migliaia di persone al mondo che ci mostrano ogni giorno che è possibile realizzare i sogni. Indipendentemente dai suoi limiti, la storia di Agostino ci insegna che con costanza e un buon atteggiamento nei confronti della vita puoi superare te stesso e persino essere d’ispirazione per gli altri. Agustin è un residente di 28 anni della città di Cordova, in Argentina, la cui vita non è stata sicuramente facile. Tuttavia, giorno dopo giorno esce con il suo miglior sorriso e l’incoraggiamento per andare avanti. Il giovane Cordovano lavora di mattina al Chateau Park, ma a mezzogiorno prende ...

exnihil74 : @IlBacchettone Ripiego sull'hertha soprattutto per ammirare Rose. Vado a prendere i biglietti. In genere in certi s… - IndigoMoon91 : @prongswolfsbane Se fossi stata un uomo 27enne, l'unica cosa che avresti avuto sarebbero stati complimenti, perché… - moonvchildx : directioners vi invoco, venite ad ammirare questo ragazzo #1DWins10s -