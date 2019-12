Revoca concessione Autostrade | l’articolo del Milleproroghe “targato PD”

Leggi la notizia su urbanpost

(Di domenica 22 dicembre 2019) Ladellaadè davvero solo una battaglia del Movimento 5 Stelle o è cambiato qualcosa nell’intricata vicenda cominciata all’indomani della tragedia del ponte Morandi? A leggere con attenzione il testo del decretoapprovato dal governo “salvo intese”, pare proprio di no. E la questione ora si fa interessante, perché sul presunto rapporto tra i Benetton e il PD i pentastellati hanno fatto propaganda per tutto il periodo del governo con la Lega. L’ennesimo incidente di percorso per il governo Conte bis, anche se della controversa decisione sulle concessioni autostradali non c’è traccia nel comunicato stampa ufficiale del Cdm.: cosa dice l’articolo 32 del decretoL’indizio che porta al PD è l’articolo 32 del decreto, scritto al MIT dove ...

StefanoFassina : Su revoca concessioni austradali, Ministro @SPatuanelli vada avanti. Le #Autostrade sono monopoli naturali: gestion… - repubblica : Autostrade, scontro nel governo sulla revoca della concessione - 1950Cristiano : RT @StefanoFassina: Su revoca concessioni austradali, Ministro @SPatuanelli vada avanti. Le #Autostrade sono monopoli naturali: gestione pr… -