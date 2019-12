Haiti | uno studio accusa i Caschi blu | “Centinaia di bimbi nati da abusi e abbandonati”

Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) L’contenuta in unopubblicato su Conversation, rivista accademica internazionale sostenuta da un consorzio di università. Ragazzineane di 12 e 13 anni violentate e lasciate vivere nella miseria con un figlio. Abusate, in cambio di un pezzo di pane, da chi era stato inviato in missione per proteggerle: iblu. Centinaia di bambinidacommessi daiblu che poi hanno abbandonato i piccoli e le loro madri, in molti casi appena adolescenti. Nuova onta sulla missione dell’Onu a. L’è contenuta in unopubblicato su Conversation, una rivista accademica internazionale sostenuta da un consorzio di università. Sabine Lee, che insegna all’università di Birmingham, e Susan Bartels, della Queens University in Ontario, hanno realizzato unobasato su interviste condotte nel 2017, anno in cui la missione di peacekeeping ...

