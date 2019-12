Pedofilia | in un anno denunciati 1000 abusi da parte del clero

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Mille denunce di, un numero record. L’ufficio vaticano che si occupa della questione ha ricevuto quest’un numero di denunce disessuali dadei religiosi che ha «sopraffatto» lo staff. Queste denunce vengono da moltissimi Paesi del mondo, in alcuni dei quali non erano mai state sporte denunce prima d’ora. John Joseph Kennedy, il capo Ufficio della Sezione Disciplinare nella Congregazione per la dottrina della fede, lo ha detto all’Associated Press. Da quando il Vaticano ha annunciato, due decenni fa, che avrebbe preso in carico le denunce, lo staff non è aumentato con la crescita esponenziale dei casi da esaminare. «So che clonare va contro gli insegnamenti cattolici, ma se potessi clonare i miei impiegati per farli lavorare tre turni al giorno o sette giorni alla settimana» riuscirebbero a stare dietro al carico di lavoro, ha affermato ...

