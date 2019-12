Drammatico frontale a Corleone, tre feriti, un giovane in gravi condizioni (Di venerdì 20 dicembre 2019) Incidente frontale a Corleone all’interno della galleria sulla SS188 con tre feriti di cui uno in gravi condizioni. Il grave incidente stradale si è verificato questa mattina nei pressi di Corleone lungo la strada statale 188 Centro occidentale Sicula. L’incidente, un frontale tra due autovetture, ha coinvoltilo tre persone che sono rimaste ferite. In particolare, un ragazzo di 23 anni è stato trasportato a bordo di un elicottero del 118 all’ospedale Civico di Palermo. Il ragazzo era in gravi condizioni. Lo schianto si è verificato dentro della galleria sulla SS 188, tra una Seat Ibiza e una Fiat Uno. A bordo della Seat c’era un giovane di 34 anni rimasto anche lui ferito. Sull’altra vettura, la Fiat, c’erano un uomo di 60 anni e il figlio di 23 che ha subito le conseguenze più gravi dal tragico impatto. Le indagini sono condotte dai carabinieri della ...

