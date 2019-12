Zozulia | “Mi chiamano fascista | nazista | razzista Ma io compro ambulanze per l’Ucraina”

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Il “maledetto nazi” parla. Roman, l’attaccante ucraino dell’Albacete al centro di un strano caso di razzismo al contrario, dopo aver sentito – soprattutto insulti – ora prende la parola. La partita di seconda divisione spagnola dello scorso weekend, al Vallecas, stadio del Rayo Vallecano, è finita nell’intervallo a causa dei cori del pubblico di casa.non ha mai nascosto le sue simpatie per il nazionalismo ucraino, ma ha sempre negato di avere idee neonaziste. In più di un’intervista ha confermato di essersi offerto volontario per aiutare l’esercito ucraino nella guerra nel Donbas, contro gli ucraini filorussi. Ma proprio la stampa spagnola, El Pais in testa, ha nel tempo “discolpato” il giocatore, non rintracciando prove di queste connivenze, a parte una foto del calciatore con Stepán Bandera, un nazionalista ucraino ...

