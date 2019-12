Scandalo alla Fifa | bandito a vita un membro per corruzione NOME e DETTAGLI

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Il panamense Ariel Alvarado, exdel comitato etico della, è statoper. Le accuse derivano dvendita dei diritti televisivi per le partite che coinvolgono Panama e altre squadre. Avrebbe accettato tangenti per circa 230mila dollari. Alvarado è solo l’ultimo exdellaad essere. Ex presidente della sua federazione nazionale edel comitato esecutivo della Confederazione della Concacaf, Alvarado è stato anche multato di 500.000 franchi svizzeri (459.000 euro). Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolounperCalcioWeb.

stefano_gatto97 : RT @Tg3web: Arriva il sì della Camera dei Rappresentanti Usa alla messa in stato d'accusa al presidente Trump per abuso di potere in seguit… - RaimondoSecci : @ordnasselA_90 Succede alla Juve, mamma mia, scandalo! ?? Visto che sei amante delle statistiche (le hai copiate da… - divorex82 : RT @achillerossi5: Ci siete cascati tutti! Per me è un siparietto deciso dal #cazzaroverde dopo lo scandalo dei voli di stato a scrocco. In… -