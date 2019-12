Leggi la notizia su feedproxy.google

(Di martedì 17 dicembre 2019) Prima del servizio sulche consumiamo (da dove arriva? Quanto è sicuro?), un servizio sulleitaliane e sulle agevolazioni fiscali. Ci vuole un fisco bestiale di Adele Grossi 5149, 3000 sono enti commerciali, le altre sono enti no profit: sono associazioni che indossano l'abito del benefattore, grazie a delle agevolazioni fiscali. Ma dietro questo si nasconde un altro pezzetto di evasione fiscale: ci sonoche denunciano il loro scopo commerciale e (...) - Media /, , Pesca, Palestra,

reportrai3 : Da dove arriva il #pesce che compriamo? Che cosa c'è dentro? #Report da rivedere: 'Muto come un pesce' di… - Talete1 : RT @reportrai3: Da dove arriva il #pesce che compriamo? Che cosa c'è dentro? #Report da rivedere: 'Muto come un pesce' di @EmanueleBellano… - blogstreetnews : [Fonte: unoenessuno_blogspot_com] Report - muto come un pesce, i cofanetti regalo e le palestre -