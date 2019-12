Manovra | il 22 dicembre il testo blindato sarà alla Camera Salvini | “Ricorso alla

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) Non ciuna terza lettura. Quella approvata lunedì al Senato è di fatto la versione definitiva, visto che a causa dei tempi strettissimi lanon avrà modo di fare altri cambiamenti. “Faremo ricorsoConsulta“, annuncia Matteo, sottolineando la “mancanza di trasparenza” e criticando “tempi e modi” dell’esame. Un déjà vu, ma al contrario. Lo scorso anno, quando la Lega era al governo, furono 37 senatori Pd a fare ricorsoCorte costituzionale. Laarriverà in Aula a Montecitorio per il via libera definitivo domenica 22dalle 9.30, con discussione generale e inizio votazioni, come deciso dcapigruppo. Il governo, riferiscono le agenzie di stampa, è intenzionato a mettere la fiducia già il giorno dell’approdo. Anche Fratelli d’Italia ha protesta per i “tempi troppo brevi”: ...

