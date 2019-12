Animali | WWF | continua a crescere la popolazione globale dei gorilla di montagna

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 17 dicembre 2019)ladeidi. A mostrarlo sono i risultati dell’ultima indagine condotta nel Parco Nazionale del Bwindi, in Uganda, e nella vicina Riserva Naturale di Sarambwe, nella Repubblica Democratica del Congo. Sono stati il Ministero del Turismo naturale e delle Antichità dell’Uganda e la Greater Virunga Transboundary Collaboration a rivelare come il numero didiberingei beringei) sia salito a 459 individui, rispetto ai 400 stimati nel 2011, nei 340 chilometri quadrati di foresta transfrontaliera protetta. L’area Bwindi – Sarambwe, infatti, è uno dei due luoghi del pianeta in cui si trova ancora la sottospecie e lì è stato registrato un aumento locale pari al 15%. Questa importante notizia, se unita ai risultati pubblicati dall’indagine Virunga Massif 2015/2016, porta il numerodi ...

DanielaNocenti1 : @Ale6altrove Che schifo!!!! Cosa possiamo fare e perché gli animalisti, WWF, associazioni per la protezione animali… - schvdenfreuden : daniele? de giusti? dio, qualcuno chiami la polizia, la protezione animali, il wwf, c’è un pedofilo in città - ekuonews : La quota neve non si è ancora abbassata a livelli collinari, ma il mese di dicembre è caratterizzato in ogni angolo… -