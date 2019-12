Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il cast della quarta edizione delVip sta lentamente prendendo forma, tra alcune smentite e diverse ufficializzazioni. La versione celebrity del reality show di Canale 5 sarà condotta per la prima volta interamente dal giornalista Alfonso Signorini, in sostituzione della spumeggiante Ilary Blasi. Nel contempo si fanno sempre più insistenti e ricercate le notizie riguardanti i prossimi inquilini della casa più spiata d’Italia. Di recente sarebbero dunque stati confermati diversi personaggi noti alpubblico, come Paolo Ciavarro e Paola Di Benedetto. Ora la terza conferma riguarda un nome già precedentemente annunciato da Dagospia. A varcare la porta rossa di Cinecittà ci sarà infatti anche molto probabilmente anche, ex moglie di Francesco Sarcina, leader delle Vibrazioni.pronta per il GF Vip 4 La nota influencer si è trovata ...

notizieit : Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip: è ufficiale - vipulavapula : @_hellotetectiff Clizia Incorvaia, forse. - Ileniasa25 : RT @trash_italiano: Grande Fratello Vip: Clizia Incorvaia entra, Marco Carta rifiuta -