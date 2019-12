Ciclocross | Vlaamse Druivencross 2019 | Mathieu van der Poel ritrova immediatamente il

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) De moeder aller crossen, la madre di tutti i cross, questo è il soprannome deldi Overijse, la classica per eccellenza del, il tracciato più prestigioso in assoluto tra quelli presenti nel calendario internazionale. Ilnon fa parte di nessuna delle tra grandi manifestazioni della stagione crossistica (Coppa del Mondo, Superprestige, DVV Verzekeringen Trofee), ma, nonostante ciò, tutti i grandi erano al via, incluso il campione del Mondovan der(Corendon-Circus). E non poteva esserci teatro migliore per il ritorno al successo del fenomeno neerlandese, dopo la prima sconfitta stagionale patita ieri nell’Hotondcross di Ronse. L’iridato ha lasciato sfogare Quinten Hermans (Telenet-Fidea), Tom Pidcock (Trinity) ed Eli Iserbyt nei primi due giri, poi, all’inizio della terza tornata, ha lanciato il suo attacco nelle lunghe ...

