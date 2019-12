Care Sardine | non volete sentir parlare di paura | eppure ce n’è una con cui bisogna fare

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 dicembre 2019)che ieri avete riempito una bellissima e civilissima Piazza San Giovanni a Roma di cittadine e cittadini – e questo è un merito grande proprio nel momento in cui la politica proposta dai partiti al Governo è apatica e con poco appeal: avete avuto l’ardire di riempire anche questa 113esima piazza, in poco più di 20 giorni. E l’avete riempita con più delle 100mila persone che, per pudore, avete annunciato. Probabilmente eravamo più vicini alle 200mila: fatevelo dire da uno che le piazze le conosce da più di 30 anni. Oggi vi ritroverete a discutere sul futuro, ed è per questo che mi permetto di interloquire con voi. Tra i cinque punti che avete proposto, cito letteralmente: “servono leggi che non mettano al centro la”, ma su questo dobbiamo intenderci. Se un macchinista sa che il suo Titanic affonderà, è inutile continuare a comportarsi come se niente dovesse ...

