Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Mattinata ad altissima tensione all’ombra dell’ex Italisider di. Oggetto del contendere, per l’ennesima volta, l’agognato progetto di riqualificazione e rilancio del quartiere flegreo. Durante il sit-in organizzato davanti all’ingresso delladelun gruppo di manifestanti appartenenti aidella zona sono entrati in contatto con i poliziotti del reparto Mobile. Attimi die paura, al termine dei quali seisi sono rivolti ai medici del pronto soccorso dell’San Paolo di Fuorigrotta per alcune contusioni. Al momento non è dato sapere se al termine delle operazioni siano scattate anche delle denunce. La situazione resta comunque in evoluzione. Sulla vicenda il Laboratorio politico Iskra, storico centro sociale di, ha però detto la sua con una nota ...

anteprima24 : ** Rebus #Bagnoli, scintille #Polizia-centri sociali a Porta del Parco: 6 agenti in ospedale **… -