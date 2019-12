Programmi TV di stasera | sabato 14 dicembre 2019 Su Rai3 Corrado Augias con «Città

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di sabato 14 dicembre 2019)Rai1, ore 20.35: Telethon – Festa di Natale Come ormai è tradizione La Festa di Natale di Rai 1 è dedicata a Fondazione Telethon. Una serata spettacolare per celebrare insieme i grandi risultati raggiunti in questi primi 30 anni di Maratona. Antonella Clerici con l’aiuto di Paolo Belli e della sua Big Band condurrà lo show natalizio. L’obiettivo, come sempre, non è quello di commuovere il pubblico con il dolore, ma con la gioia di festeggiare i traguardi raggiunti dalla ricerca in questi anni. Tantissimi i personaggi dello spettacolo, dello sport e della musica che anche quest’anno verranno a sostenere Fondazione Telethon e che racconteranno a modo loro le storie di malattia. Tra gli ospiti Serena Rossi, Luca Zingaretti, Carlotta Mantovan, Marco Giallini, Pierfrancesco Favino, Gigi Proietti, Francesco Pannofino, Giusy Ferreri, Pippo Baudo Fiore all’occhiello della ...

