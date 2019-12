LIVE Sci di fondo | Sprint Davos 2019 in DIRETTA | Federico Pellegrino in semifinale | il

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.36nona e lascia passare volutamente Valnes. Il norvegese vince la batteria davanti all’azzurro, entrambi approdano in. Terzo Hamilton, che ora spera nel ripescaggio. 14.35 Pur senza dannarsi troppo l’anima,sgrana il gruppo in salita. 14.35 L’azzurro imbocca davanti la salita conclusiva. 14.35e Valnes davanti quando inizia il secondo ed ultimo giro. 14.34 Wang si mette davanti ad un ritmo forsennato! Scatenato il cinese!in scia all’asiatico. 14.33 Iniziato il secondo quarto di finale con. 14.33 Sulla carta il valdostano dovrà giocarsi la qualificazione con Valnes e Bolshunov. 14.32 Ora la seconda batteria conche se la vedrà con Valnes (Norvegia), Hamilton (Usa), Bolshunov (Russia), Wang (Cina) e Bolger ...

OA_Sport : LIVE Sci di fondo, Sprint Davos 2019 in DIRETTA: cominciano i quarti di finale! Pellegrino sfida Klaebo, tra le don… - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG St. Moritz 2019 in DIRETTA: Sofia Goggia vince, Federica Brignone seconda! Doppietta epica! - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Sprint Davos 2019 in DIRETTA: Chanavat dominatore delle qualificazioni Pellegrino quarto e Klaebo… -