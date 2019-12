Suzuki - La nostra intervista a Giovanni Raccagni (Di venerdì 13 dicembre 2019) Nei primi undici mesi del 2019, la Suzuki ha immatricolato in Italia 34.182 vetture, con una crescita del 12,05% sullo stesso periodo dellanno precedente e una quota pari all1,92% del mercato. Ecco la nostra intervista a Giovanni Raccagni, responsabile flotte della Suzuki Italia.Può tracciare un primo bilancio del 2019 per il settore auto aziendali? E quali previsioni fa per il 2020? Il 2019 è stato un anno ricco di soddisfazioni per il reparto flotte della Suzuki Italia, perché sono stati conclusi diversi accordi di fornitura con la pubblica amministrazione, come per esempio la consegna delle Jimny allArma dei carabinieri: loperazione sarà completata entro il primo semestre del 2020. Anno in cui, con larrivo dellibrido anche sui modelli dei segmenti superiori, saremo così in grado di fornire una gamma più ampia che possa soddisfare le esigenze di tutti.Grandi flotte, Pmi, liberi ...

