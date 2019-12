Neonato morto in culla a Siena | si ipotizza decesso per cause naturali

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tragica vicenda quella avvenuta ad Abbadia San Salvatore, nella provincia di, dove undi appena 24 giorni èinnella mattinata del 13 dicembre. Sono stati i genitori a chiamare immediatamente il 118 una volta accortisi che il bambino non respirava più, ma una volta giunti sul posto e aver tentato di rianimare il piccolo i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il. Al momento la procura diha disposto l’autopsia sul corpo del piccolo, anche se per ora prevale l’ipotesi di morte perdi 24 mesiOltre ai soccorritori del 118, sul luogo dove il piccolo èsono giunti anche gli uomini dei Carabinieri e il magistrato della procura diSerena Menicucci, che ha disposto per la giornata di lunedì l’esame autoptico sulal fine di stabilire l’effettiva causa di ...

