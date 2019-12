La BBC | “Non prendi Ancelotti per vincere un campionato | ma se vuoi stupire in Europa è

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 13 dicembre 2019) “vince. E vince ogni paura dell’avversario”. Carloè un allenatore fresco d’esonero. Ma è come se l’inciampo a Napoli non avesse ripercussioni sulla sua carriera, sul nome che porta, sul marchio “Carletto”. In Inghilterra gli fanno già una corte spietata, ci sono Arsenal e Everton in attesa di un suo cenno. E visto che la Premier pare scritta nel suo prossimo futuro, BBC Radio ha organizzato un dibattito tra esperti sul tema: cosa può dareal calcio inglese? Hanno risposto Guillem Balague, Mina Rzouki and Kristof Terreur, giornalisti di lungo corso che seguono il calcio europeo. E il tenore dei commenti è di questo tipo: “Quando la squadra è forte lui la può portare al livello successivo. E riuscire a fare questo passaggio è la cosa più difficile nel calcio di oggi”. “Ha allenato Juventus, Milan, ...

