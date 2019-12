Incidente sulla Pontina | scontro tra tre auto | una macchina ribaltata | due feriti

Leggi la notizia su roma.fanpage

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tre macchine si sono scontrate nel pomeriggio di ieri su via, in zona Aprilia. Nell'impatto, una delle vetture si èsul fianco. Nonostante la gravità della dinamica, nessuna delle persone coinvolte nel sinistro è rimasta ferita in modo grave. Per mettere in sicurezza la strada, nel tratto è stata disposta l'uscita obbligatoria su via Nettunense.

