Matteo Salvini smonta il M5s | Gli arrivi? È solo l' inizio E sul suo futuro

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019) La slavina interna al Movimento 5 Stelle èl'. Parola diche attende a braccia aperte i grillini insoddisfatti da Luigi Di Maio. Dopo l'addio dei pentastellati Stefano Lucidi, Ugo Grassi e Francesco Urraro sono in tanti a volerli seguire. "Il problema del M5S è l'incoerenza

Mov5Stelle : Per i cittadini vanno fatte scelte importanti, e quest'ultime devono essere prese con conoscenza e competenza. Per… - HuffPostItalia : Matteo Salvini indagato per i voli con gli aerei di Stato - matteosalvinimi : Un abbraccio, Valentina. Se questo è il tuo unico “desiderio” temo che Babbo Natale non ti accontenterà?? -