Vip più seguiti sui social nel 2019 | la classifica

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ilche sta volgendo al termine ha visto salire esponenzialmente l’influenza e i followers di alcuni vipsulle varie piattaforme. I vip piùsuinelChi sono dunque i personaggi famosi piùdi quest’anno? Scopriamolo insieme. Chiara Ferragni e Fedez: la coppia del momento Chiara Ferragni e Fedez sono la coppia del momento: sono tra i profili piùsuinel. Il loro successo si deve all’incredibile storia che hanno portato avanti nel corso di due anni e di come si mostrano al pubblico che li segue. Entrambi condividono ogni momento, sia bello che brutto, sulle loro pagine, rendendo partecipi i followers della loro vita in tempo reale, accorciando così molto le distanze tra realtà e mondo virtuale. Il loro amore è palpabile tanto quanto il loro successo lavorativo. Prima di tutto entrambi questi giovani ...

ANSA_Motori : Il dono di Bentley Motors ai clienti vip: il vasetto di miele è esclusivo #ANSAmotori - Leon63632308 : @aliasebasta @ste_lev @CucchiRiccardo Certo che gli giocavano contro, in tribuna vip calciatori sicuramente più qua… - nili987 : @annatrieste Il problema più grande è calarsi le braghe per chi non ha vinto un sasiccio comunque e non era neanche… -