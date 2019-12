Napoli | Gattuso è arrivato in città Attesa per la firma e il primo allenamento

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019), Gennaroin. Subito in sede perre il contratto, poi la direzione delL’avventura di Gennarosulla panchina delsta per iniziare. Come testimoniato da Gianluca Di Marzio, l’allenatore è atterrato all’aeroporto del capoluogo partenopeo. Poco dopo lo spostamento nella sede ufficiale del club azzurro, luogo in cui apporrà lasul contratto. Una volta formalizzato il tutto, nelpomeriggio è prevista la direzione dell’. Leggi su Calcionews24.com

RealPiccinini : Quando una squadra rende al di sotto delle proprie possibilità cambiare allenatore è sempre legittimo. Ma quando si… - FabrizioRomano : Carlo Ancelotti è stato esonerato dal Napoli: al suo posto arriverà a breve la firma di Rino Gattuso. ?? #Napoli - SkySport : ? #UltimOra #Napoli ?? In arrivo Gennaro #Gattuso ? Pronto un contratto di sei mesi più dodici #SkyCalciomercato… -