Meteo | freddo in aumento | previsti i primi spruzzi di neve in città

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Aumenta ile la nuvolosità nelle prossime ore e potrebbero arrivare ifiocchi dianche su Milano. E’ la previsione per ildelle prossime ore da parte degli esperti di 3b.com. Nella giornata di oggi, mercoledì, ci sono cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi inin serata fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono2mm di pioggia. Per domani si intensificheranno le nuvole con tendenza a schiarite dalla serata, ma nella notte sono previste nuove precipitazioni per una seconda perturbazione. su Il Notiziario.

