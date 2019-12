Mieloma multiplo | il trattamento combinato migliora la sopravvivenza dei pazienti

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 10 dicembre 2019) Amgen ha annunciato oggi, nel corso di una late-breaking session al 61° Congresso dell’ American Society of Hematology (ASH), ulteriori risultati dell’analisi primaria dello studio clinico di Fase III CANDOR, che ha valutato carfilzomib in associazione con desametasone e daratumumab (KdD) vs carfilzomib e desametasone da soli (Kd), inconrecidivato o refrattario. Ad un follow-up mediano di 17 mesi, lo studio ha raggiunto l’endpoint primario dilibera da progressione (PFS, Progression Free Survival), con una riduzione del 37% del rischio di progressione di malattia o di morte neitrattati con KdD (HR = 0,63; IC 95%: 0,464, 0,854; p = 0,0014). La PFS mediana non è stata raggiunta nel braccio KdD, mentre è stata pari a 15,8 mesi nel braccio Kd. “I dati di questa analisi primaria dello studio CANDOR vanno ad aggiungersi alle altre ...

