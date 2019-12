E se Gesù | Giuseppe e Maria cercassero rifugio nel nostro Paese oggi?

vanityfair

(Di martedì 10 dicembre 2019) Una denuncia contro le politiche sull'immigrazione del presidente americano Donald Trump. È questo lo scopo del presepe realizzato da una chiesa metodista nella città di Claremont, in California. Le statue a grandezza naturale di ...

Avvenire_Nei : Usa. Il Presepe metodista con Maria, Gesù e Giuseppe rinchiusi in gabbie, separati al confine - rosinamanuela : @Vallescrivia1 @emme_sette No. Non mi piace neanche, però mia figlia seienne lo vorrebbe, opterò per un accrocchio… - tildeblonde : RT @Avvenire_Nei: Usa. Il Presepe metodista con Maria, Gesù e Giuseppe rinchiusi in gabbie, separati al confine -