Viso effetto «glowy» | inizia dalla pelle

vanityfair

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Sensai Absolute Silk Micro Mousse TreatmentSensai Absolute Silk FluidSensai Absolute Silk CreamSe fino a qualche stagione fa, le tendenze beauty incoraggiavano a nascondere difetti e imperfezioni cutanee con l’aiuto coprente del make-up, oggi, i trend imperanti esigono incarnati flawless e ultra curati, perché «svelare» – e non più «coprire» – è la parola chiave. Basta dare uno sguardo alle ultime passerelle per notare come i volti, lasciati al naturale ed enfatizzati solo da leggere spolverate di trucco, puntino tutti a una base luminosa e radiosa. È l’avvento dell’, e della riscoperta dell’importanza della propria skincare routine quotidiana. Un rituale prezioso, di importazione orientale, scandito da passaggi semplici, ma efficaci, necessari al raggiungimento di quella luce naturale tanto ricercata. Ecco perché Sensai, forte di una tradizione che affonda le ...

RicSpada : @Dariuuuus è la crema viso che uso che fa quell’effetto comunque grazie - BooksVegBioEco : E per una cura completa, applicare il siero viso certificato bio, la crema contorno occhio certificata bio, e la cr… -