Un nuovo BioShock è attualmente in via di sviluppo nel nuovo studio di 2K | Cloud Chamber

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Attraverso un comunicato stampa, 2K ha annunciato la nascita di undi. Importante è il fatto questoteam stia lavorando sullodi un."Continuiamo a far crescere il nostro portfolio di prodotti, rimanendo ispirati dall'opportunità di investire nelle nostre più grandi IP" dichiara David Ismailer, Presidente di 2K. "è uno dei più amati ed acclamati dalla critica dell'ultima generazione di console. Non vediamo l'ora di vedere dove la sua iconica e potente narrativa, ci porterà in futuro grazie al nostro".Kelley Gilmore, una veterana di questa industria da ben 22 anni con oltre 40 giochi lanciati, sarà a capo dello, prima donna della storia a guidare unodidi 2K. La sua esperienza spazia dal ruolo di produttore esecutivo, direzione marketing e pr, con due decenni di ...

