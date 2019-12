Ultime Notizie Roma del 09-12-2019 ore 13 | 10

romadailynews

(Di lunedì 9 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio serie di scosse di terremoto nella notte in Toscana nell’area del Mugello la più forte di magnitudo 4,5 4:37 stata avvertita fino a Firenze Pistoia centro scarperia e San Piero in provincia di Firenze nessuna situazione di allarme ma proseguono le verifiche su eventuali danni in alcuni comuni della zona le scuole sono state chiuse in via precauzionale Intanto è ripreso il traffico ferroviario nel modo di per l’alta velocità anche se si registrano notevoli ritardi Cambiamo argomento l’altra notizia della giornata non dite che l’Inps una sanguisuga non avremmo mai dato esecuzione alla so di questo ce ne stavamo occupando da te per un atto dovuto sulla vicenda delle Due Sorelle Orfane di femminicidio a cui l’istituto aveva chiesto un risarcimento da €124000 ...

