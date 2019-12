Filippa Lagerbäck | «Com’è difficile stare accanto a una persona che sta male»

vanityfair

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Daniele Bossari: il racconto della depressioneDaniele Bossari: il racconto della depressioneDaniele Bossari: il racconto della depressioneDaniele Bossari: il racconto della depressioneDaniele Bossari: il racconto della depressione«È moltoa unache sta, quando non realizzi quanto grande sia il suossere».parla a cuore aperto degli anni delicati di suo marito, Daniele Bossari, durante i quali lui ha combattuto contro una forma di depressione. Un fantasma con cui ha dovuto fare i conti – seppur indirettamente – anche la presentatrice svedese. «Mi sono sentita in colpa per non aver capito fino in fondo mio marito», rivela a «Che tempo che fa». «È stato un percorso faticoso». Sì, perché ciò che sentivaera completamente diverso rispetto a ciò che sentiva Daniele: «Io ero piena di energia e vitalità, lo guardavo ...

