CorSport | Napoli-Genk Out Maksimovic Allan ci prova Insigne candidato alla panchina

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Sul Corriere dello Sport il punto sulla possibile formazione che Ancelotti schiererà in campo domani per la partita contro il. Ieri i calciatori hanno avuto la giornata libera per tornare a casa dalle loro famiglie. Stamattina si ritroveranno a Castel Volturno per il nuovo raduno.è ancora alle prese con l’infrazione alle costole, ma non si è arreso, nel tentativo di recuperare in tempo. Oggi Ancelotti capirà se è possibile metterlo in campo. Le percentuali non sono altissime ma oggi sarà effettuato il test decisivo. Da valutare anche le condizioni di Milik, che è fuori dtrasferta di Roma e che ancora non è al meglio della sua condizione. Non ci sarà, per infortunio muscolare. E neppure Ghoulam. Ancelotti dovrebbe optare per Meret in porta, Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra. Al centro Manolas e Koulibaly. A centrocampo, invece, senon dovesse ...

