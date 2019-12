LIVE Cremona-Virtus Bologna 35-23 | Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA | +12 Cremona

oasport

41-27 Gamble da sotto trova 2 punti e un libero aggiuntivo. 41-25 Saunders servito su rapido capovolgimento di fronte. 39-25 2/2 dai liberi per Ruzzier. 37-25 risponde subito Gaines in penetrazione, l'americano è per ora il miglior marcatore della partita per la sua squadra. 37-23 gancio di Stojanovic. Rimessaa 5 minuti dalla fine del secondo quarto. 35-23 Akele dall'angolo, nuovo +12 per la Vanoli, secondo time-out del primo tempo chiesto da Djordjevic. 32-23 Tripla di Gaines, lasblocca il tiro da tre. 32-20 Akele in sospensione. 30-20 Gaines, palleggio e tiro vincente, 6 minuti all'intervallo. 30-18 Errore di Markovic dall'angolo, poi contropiedechiuso da Saunders che alza una splendida parabola. 28-18 Sanguinetti subisce fallo da Teodosic e mette i due liberi riportando il vantaggio della ...

