LIVE Conegliano-Eczacibasi Istanbul 2-1 | Finale Mondiale per club 2019 volley in DIRETTA

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della partita CLICCA QUI PER LADI CIVITANOVA-SADA CRUZEIRO DALLE 16.30,PER25-21 LA CHIUDE EGONUUUUUUUU CON UNA PALLA PIAZZATA!!!!!!! 24-21 Mani-out millimetrico di Natalia. 24-20 MUROOOOOOOOO DI EGONU SU BOSKOVICCCC! QUATTRO MATCH-POINT! 23-20 Si rifa subito Folie con un primo tempo prrofondissimo! 22-20 Muro di Gibbemeyer su Folie, bisogna amministrare. 22-19 Natalia fa punto in palleggio, Egonu c'era, ma non si può chiedere di più a questa ragazza. 22-18 EGONUUU ATTACCA UNA PALLA CHE ARRIVAVA DAI 10 METRI, ALZATA PAZZESCA DI DE GENNARO! 21-18 Sbaglia Egonu, non bisogna allentare la presa. 21-17 Pipe vincente di Kim. 21-16 MUROOOOOOOOOOOOOOOO DI WOLOSZZZZZZ SU NATALIAAAA! INCREDIBILEEEE!!! 20-16 Wolosz beffa tutti di seconda. 19-16 Kim passa in diagonale. 19-15 Doppio

