Dramma nel Torinese | 85enne uccide a martellate la figlia disabile

(Di domenica 8 dicembre 2019) Francesca Bernasconi L'omicidio commesso poco prima delle 9 a Orbassano. Ad avvisare i carabinieri sarebbe stato il padre 87enne Colpita con numerose, che alla fine l'hanno lasciata senza vita. È morta così una donnadi 44 anni. Adrla, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata la madre di 85 anni. Questa mattina, in un appartamento di Orbassano, in provincia di Torino, si è consumato un. Secondo le prime informazioni, riportate da AdnKronos, verso le 8:40 di questa mattina, i carabinieri sono intervenuti in un appartamento della città del, dove è stato rinvenuto il corpo di una donnadi 44 anni, colpita alla testa da diversi colpi di martello. A colpirla al capo, fino adrla, sarebbe stata la madredella donna. In casa, al momento della tragedia, sarebbe stato presente anche il padre della 44enne. Infatti, ...

