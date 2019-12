Nuoto | Federica Pellegrini in scioltezza vola in finale nei 200 sl agli Europei 2019 | nel

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019)comodamente indei 200 stile libero donne neglidiin vasca corta a Glasgow (Gran Bretagna). Nel penultimo giorno di gare la veneta, sesta ieri nei 100 sl, ha timbrato il cartellino, vincendo la propria batteria in 1’55″22 e posizionandosi in terza piazza nella graduatoria guidata dall’olandese Femke Heemskerk (1’55″03). Una gestione perfetta della campionessa di Spinea: passaggio in 55″96 ai 100 metri e poi in controllo fino all’arrivo.sembra pienamente cosciente delle sue forze in questa gara e non potrebbe essere altrimenti. Pertanto, puntare al successo è un obiettivo concreto. Si dovrà guardare da Heemskerk ed anche dalla britannica Freya Anderson (1’55″42 nelle batterie), dotata di un grande spunto veloce nella prima parte di gara che potrebbe avvantaggiarla. Ricordiamo, ...

