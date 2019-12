Viadotto Bisagno,Bucci: prova sicurezza

Il sindaco di Genova, Marco, avrebbe scritto una lettera ad Aspi (Autostrade per l'Italia) al Mit (ministero Infrastrutture e Trasporti) e alla Procura di Genova, per conoscenza, chiedendo informazioni sullo stato generale di manutenzione edel, sull'autostrada A12 Genova-Livorno.chiede anche cosa si pensa di fare per evitare la caduta di calcinacci, come avvenuto recentemente.(Di giovedì 5 dicembre 2019)