Salvini e il Vernacoliere | chi è che deve lasciar stare la religione?

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Poche cose sono davvero peggiori di essere costretti a spiegare una battuta: avvilisce chi l’ha fatta, deprime chi la spiega, svaluta chi non l’ha capita e soprattutto – reato, peccato, scandalo e che sia anatema, maledizione eterna – sopprime l’effetto della battuta. Poiché siparlare di ciò che si conosce: in particolare per i toscani una battuta è in ripetuti momenti della giornata molto più importante del babbo e della mamma. Per la proprietà transitiva, dunque, chi legge può capire la portata dell’errore del segretario della Lega Matteo. Anziché occuparsi delle innumerevoli questioni su cui senz’altro un senatore della Repubblica avrà da lavorare – peraltro pagato in modo invidiabile -, l’ex ministro ha deciso di riprendere il mestiere di solito affidato ad altre mani più consapevoli, quello di pretoriano della religiosità ...

