India | una schiuma tossica invade la spiaggia con i bambini che si tuffano e giocano

newnotizie

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Unabiancaha invaso laurbana Marina Beach a Chennai, in. Moltisi sono messi a giocare con tale, ignari del grave pericolo che essa può causare. Hanno fatto il giro del web le immagini di alcunini intenti a giocare e a tuffarsi nellabianca … L'articolo, unalacon iche siignari del pericolo NewNotizie.it.

Barcellonameteo : Meteo e clima in India: Kashmir, il Novembre più nevoso degli ultimi 40 anni: CRONACHE METEO: la regione indiana de… - GiuseppeLepera5 : In #India le donne continuano ad essere ammazzate, bruciate vive, violentate, tra l'indifferenza del resto del mond… - 0dysseo : Dal 3 dicembre il nuovo amministratore delegato di Alphabet è Sundar Pichai, che è nato in India 47 anni fa e che n… -