San Giorgio a Cremano | il ricordo a 40 anni dalla scomparsa di Noschese

Il “trenino della solidarietà” ferma a San Giorgio a Cremano : Tempo di lettura: 1 minutoSan Giorgio a Cremano (Na) – Questa mattina si celebra la Giornata Internazionale delle persone diversamente abili. San Giorgio a Cremano, nel vesuviano, sarà tappa del tragitto nazionale del “trenino della solidarietà”, organizzato da Assoutenti Campania, con la collaborazione dell’Eav e patrocinato dalla città di San Giorgio insieme al comune di Portici. L’appuntamento è per le ore 10 alla stazione ...

Blasi : Il mio plauso alla Regione per il ricorso al TAR su impianto di Castel San Giorgio : Roma – Silvia Blasi: Ha il mio plauso il ricorso che la Regione Lazio ha presentato al TAR avverso la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 luglio scorso con la quale si dava il via al Progetto pilota geotermico di Castel San Giorgio. La consigliera Silvia Blasi afferma: “è un progetto che non esito a definire nefasto e al quale ho tentato di oppormi in tutte le sedi, che non andava approvato perché, pur essendo localizzato in Umbria, ...

Giorgio Tirabassi - secondo fonti Sanitarie non sarebbe in pericolo di vita : La vita di Giorgio Tirabassi non sarebbe a rischio dopo il malore che lo ha colpito improvvisamente al centro congressi di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. secondo le fonti locali citate dal Messaggero, l'artista romano sarebbe stato colto da un infarto. Tirabassi si trova in Abruzzo per presentare "Il grande salto", il primo film che lo vede in regia. Al momento del malore è stato prontamente soccorso da un medico che si trovava ...

Maltempo - frana il muro di un parcheggio : traffico in tilt nel Vesuviano. Strade allagate a San Giorgio : frana il muro di cinta di un parcheggio pubblico: strada chiusa e disagi alla circolazione. Il Maltempo delle ultime ore ha provocato a Trecase, in via Casa Cirillo la strada che porta...

Silvia Provvedi e Giorgio Di Stefano si spoSano?/ Andrea Mainardi rivela che... : Silvia Provvedi e Giorgio Di Stefano si sposano? Andrea Mainardi rivela che al suo matrimonio la gieffina e cantante ha preso il bouquet

Amadeus a Sanremo - Giorgio Mastrota : “C’è speranza per tutti!” : Giorgio Mastrota a Storie Italiane: “Amadeus a Sanremo? C’è speranza per tutti!” Oggi a Storie Italiane è stato ospite Giorgio Mastrota (il re delle televendite) che è padre, nonno e soprattutto compagno prolifico per quanto riguarda i figli (“Ne faccio uno ogni decade”, ha scherzato). Durante la lunga intervista rilasciata a Eleonora Daniele, però, Giorgio Mastrota si è lasciato andare a una battuta su Amadeus ...