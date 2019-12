Programmi tv | Martedì 3 dicembre 2019 | Stasera in tv

Programmi TV di stasera - martedì 3 dicembre 2019. Su Canale5 in 1^Tv «Wonder Woman» : Gal Gadot è Wonder Woman Rai1, ore 21.35: I Medici – Nel nome della famiglia - 1^Tv Fiction di Christian Duguay del 2019, con Daniel Sharman, Francesco Montanari, Alessandra Mastronardi. Prodotta in Italia/GB. Fiducia: Giunto a Napoli con Bernardi, Lorenzo ha difficoltà a convincere il re Ferrante d’Aragona ad abbandonare l’alleanza con il Papa. Mentre il Magnifico tenta di conquistare la fiducia del re, aiutato dalla bellissima e astuta ...

Programmi TV di stasera - martedì 26 novembre 2019. Su Rai1 la replica di «Luisa Spagnoli» : Luisa Ranieri in Luisa Spagnoli Rai1, ore 21.35: Luisa Spagnoli - replica Film Tv di Lodovico Gasparini del 2015, con Luisa Ranieri, Vinicio Marchioni, Massimo Dapporto. Trama: Perugia, primi del Novecento. La giovane Luisa Spagnoli, di umili origini ma di grandissima determinazione, decide di rilevare una piccola confetteria ormai in abbandono. Lo fa per sfuggire al destino che la vorrebbe casalinga o sotto padrone; lo fa per dare un futuro ...

Programmi TV di stasera - martedì 19 novembre 2019. Su Rai1 la replica di «Adriano Olivetti — La forza di un sogno» : Luca Zingaretti in Adriano Olivetti - La forza di un sogno Rai1, ore 21.35: Adriano Olivetti — La forza di un sogno – replica Film Tv di Michele Soavi del 2013, con Luca Zingaretti, Stefania Rocca, Francesco Pannofino. Prodotto in Italia. Trama: Adriano Olivetti entra come apprendista nell’azienda di famiglia a dodici anni, costretto dal padre Camillo a conoscere la realtà della fabbrica che un giorno dovrà dirigere. In Adriano nasce il ...

Guida tv martedì 19 novembre i Programmi di oggi : Guida tv martedì 19 novembre – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Adriano Olivetti – La forza di un sogno Rai 2 ore 21:20 Il collegio (leggi qui le anticipazioni) Rai 3 ore 21:20 #cartabianca Canale 5 ore 21:25 Concerto Il Volo – 10 anni insieme Rete 4 ore 21:30 Fuori dal Coro Italia 1 ore 21:30 Le Iene Show La7 ore 21:15 dimartedì Tv8 ore 21:25 La morte può attendere Nove ore 21:25 Vi presento i nostri Serie Tv e ...

Programmi TV di stasera - martedì 12 novembre 2019. «Fuori dal Coro» passa al martedì e sfida Floris e Berlinguer : Mario Giordano Rai1, ore 21.35: Enrico Piaggio – Un sogno italiano – 1^Tv Film Tv di Umberto Marino del 2019, con Alessio Boni, Enrica Pintore, Beatrice Grannò, Francesco Pannofino. Prodotto in Italia. Durata: 100 minuti. Trama: La storia di un imprenditore, Enrico Piaggio che con coraggio e determinazione riesce a vincere la sua sfida professionale e umana contro la crisi economica del secondo dopo guerra. Per affrontare le enormi ...

Programmi TV di stasera - martedì 5 novembre 2019. Aaron Nielsen debutta a «Riccanza Deluxe» : Aaron Nielsen Rai1, ore 21.25: La Nostra Terra Film di Giulio Manfredonia del 2014, con Stefano Accorsi, Sergio Rubini, Iaia Forte, Nicola Rignanese. Prodotto in Italia. Durata: 100 minuti. Trama: Nel 1967 Cosimo Bonavita è costretto a vendere ai mafiosi della famiglia Sansone il suo podere, ma resta lì come fattore. Nel 1998, Nicola Sansone viene arrestato ed il podere confiscato, ma Cosimo rimane a lavorarlo abusivamente. Quando la terra viene ...

Guida tv martedì 29 ottobre Programmi di oggi : La strada di Casa su Rai 1 - chiude The Deuce su Atlantic : Guida tv martedì 29 ottobre – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 La strada di Casa 1a tv Rai 2 ore 21:20 Il collegio (leggi qui le anticipazioni) Rai 3 ore 21:20 #cartabianca Canale 5 ore 21:45 Manchester City – Atalanta Rete 4 ore 21:30 Una vita 1a tv Italia 1 ore 21:30 Le Iene Show La7 ore 21:15 dimartedì Tv8 ore 21:25 I magnifici 7 Nove ore 21:25 Come farsi lasciare in 10 giorni Serie Tv e Film in Tv Guida Tv martedì ...

Programmi TV di stasera - martedì 29 ottobre 2019. Su Rai1 ultima puntata de «La Strada di Casa 2» : Alessio Boni Rai1, ore 21.25: La Strada di Casa 2 - 1^Tv Fiction di Riccardo Donna del 2019, con Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere, Sergio Rubini. Prodotta in Italia. Trama: Fausto sta arrivando finalmente a conoscere la verità, su suo figlio Lorenzo, su Valerio, su tutto quello che è accaduto alla cascina Marta. Quello che arriverà a scoprire minerà tutte le sue certezze. Forse a commettere l’omicidio è stata l’ultima persona al mondo ...

Programmi TV di stasera - martedì 22 ottobre 2019. Su Rai1 nuovo appuntamento con «La Strada di Casa 2» : Alessio Boni in La Strada di Casa 2 Rai1, ore 21.30: La Strada di Casa 2 – 1^Tv Fiction di Riccardo Donna del 2019, con Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere, Sergio Rubini. Prodotta in Italia. Trama: Fausto viene arrestato perchè trovato accanto a un corpo esanime in un lago di sangue e con un’arma in mano. Durante l’interrogatorio il commissario Leonardi smaschera Fausto che aveva dichiarato di non conoscere la vittima. Tutto sembra ...

Guida tv martedì 22 ottobre - Programmi di oggi : La Strada di Casa e la Champions League : Guida tv martedì 22 ottobre – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 La Strada di Casa 1a tv Rai 2 ore 21:20 Il collegio (leggi qui le anticipazioni) Rai 3 ore 21:20 #cartabianca Canale 5 ore 20:45 Manchester City – Atalanta Rete 4 ore 21:30 Una vita 1a tv Italia 1 ore 21:30 Le Iene Show La7 ore 21:15 dimartedì Tv8 ore 21:25 Io e Marley Nove ore 21:25 Vi presento i nostri The Resident 3 e 911 3 su FoxLife Serie Tv e Film in ...

Programmi TV di stasera - martedì 15 ottobre 2019. Su Canale5 Naomi Watts in «Il Libro di Henry» : The Book of Henry Rai1, ore 20.35: Qualificazione Europei 2020: Liechtenstein vs Italia Archiviata la qualificazione da record, con sette vittorie e su sette e l’Europeo 2020 diventato realtà nella serata dell’Olimpico, l’Italia è attesa dall’ottavo impegno del girone, a Vaduz, contro il Liechtenstein. La tentazione del CT Mancini, anche per ringraziare il gruppo che ha conquistato la rassegna continentale con tanto ...

Programmi TV di stasera - martedì 8 ottobre 2019. Sul Nove «Il supplente» è Massimo Giletti : Massimo Giletti Rai1, ore 21.25: La Strada di Casa 2 - 1^Tv Fiction di Riccardo Donna del 2019, con Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere, Sergio Rubini. Prodotta in Italia. Trama: Mentre Lorenzo segue le tracce di Davide, scomparso dopo un avvistamento in autogrill, Fausto e Gloria, preoccupati per Milena, la trovano coinvolta in un tragico incidente. Operata d’urgenza in ospedale, si scopre che Milena riporta dei segni sul collo ...

Guida tv martedì 8 ottobre Programmi di oggi in tv - La strada di casa - Bangla e Sole A Catinele : Guida tv martedì 8 ottobre – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 La strada Di casa 2×07-08 Rai 2 ore 21:20 Bangla 1a Tv Free + Bangla diario di un film Rai 3 ore 21:20 #cartabianca Canale 5 ore 21:25 Sole a Catinelle Rete 4 ore 21:30Una vita 1a tv Italia 1 ore 21:30 Le Iene Show La7 ore 21:15 dimartedì Tv8 ore 21:25 The Amazing Spider-Man Nove ore 21:25 Il supplente – Massimo Giletti Serie Tv e Film in Tv Guida Tv ...